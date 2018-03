Apple a acquis Texture, un service d’abonnement aux magazines numériques

Apple investit à nouveau dans des services dédiés aux lecteurs, acquérant la plate-forme Texture disponible aux États-Unis depuis plusieurs années.

L’annonce a été faite par Eddy Cue, vice-président senior des logiciels et services Internet chez Apple : « Nous sommes ravis que Texture ait rejoint Apple, avec tout son impressionnant catalogue de magazines publiés par les plus grands éditeurs du monde. Nous nous engageons de plus en plus à faire du journalisme de qualité et à fournir des informations provenant de sources fiables, afin que les magazines puissent continuer à créer du contenu attrayant pour les utilisateurs. »

Texture vous permet de payer un abonnement mensuel donnant accès à plus de 200 magazines numériques sur iPhone et iPad. « Je suis ravi que Next Issue Media et son application primée App Texture soient acquises par Apple », a déclaré John Loughlin, PDG de Texture. « L’équipe Texics et ses actuels propriétaires, Conde Nast, Hearst, Meredith, Rogers Media et KKR, ne pouvaient être plus heureux et plus enthousiastes de ce développement : nous ne pouvions imaginer une meilleure maison pour nous. »

L’application Texture (disponible uniquement aux États-Unis) est gratuite, avec deux types d’abonnement. Le premier qui coûte 9,99 $ par mois offrant un choix de plus de 200 titres mensuels, et un autre à 14,99 $ contenant également des magazines hebdomadaires comme People, Entertainment Weekly, Time et autres.

Pour l’heure, les termes de l’accord entre les deux parties n’ont pas été divulgués.