Fermeture de la dernière boutique Apple exclusivement dédiée à l’Apple Watch

Le 13 mai prochain, Apple fermera définitivement sa boutique dédiée aux ventes de l’Apple Watch, située à Tokyo dans le centre commercial d’Isetan.

Le magasin est situé à l’intérieur du centre commercial Isetan à Shinjuku, l’un des quartiers les plus animés et les plus luxueux de Tokyo. Apple a donc décidé de fermer les portes de celui-ci où l’on ne trouvait que des Apple Watch et des accessoires dédiés.

Ceci fait suite à la récente ouverture d’un nouvel Apple Store qui a vu le jour dans le même quartier il y a quelques semaines, ce n’était donc qu’une question de temps avant que ce magasin soit fermé.

Cependant, l’Apple Watch Store à Isetan a eu son importance pour plusieurs raisons. Il a ouvert en même temps que le lancement de la première Apple Watch en 2015, il était l’un des trois magasins mondiaux dédiés exclusivement à la smartwatch pommée. Au fil des années, les vitrines ont attiré de nombreux clients grâce un style unique et varié, en plus d’être caractérisé par un look totalement noir.

En outre, ce magasin était le seul où vous pouviez toujours acheter l’Apple Watch Edition en or 18 carats. Les deux autres magasins Apple Watch, situés respectivement aux Galeries Lafayette à Paris et à Selfridges à Londres, ont également été fermés en 2017.