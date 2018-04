iPhone X Plus : Samsung débuterait la production des écrans dès le mois de mai

L’Economic Daily News confirme d’après ses sources que Samsung est sur le point de lancer la production des écrans OLED destinés aux futurs iPhone X et iPhone X Plus.

La firme Sud-coréenne prévoirait en effet un début de production dès le mois mai, avant d’augmenter la cadence au mois juin. The Bell et ETNews ont également annoncé la même chose la semaine dernière dans ce post. Si Apple prend un peu d’avance sur son planning, c’est probablement pour éviter les possibles problèmes de stocks, notamment dans le cas de l’iPhone X Plus qui est très demandé par les fidèles de la marque.

Nous en profitons pour vous rappeler que trois nouveaux modèles sont susceptibles de sortir cet automne. Il y aura donc les deux iPhone OLED : le nouvel iPhone X de 5,8 pouces et l’iPhone X Plus de 6,5 pouces, ainsi qu’un modèle de LCD de 6,1″. Ce dernier disposerait de la plupart des caractéristiques de deux autres à la différence que son écran serait un LCD pour des questions de coûts, permettant Apple de le proposer à un tarif plus bas dans le but d’attirer de nouveaux clients peu fortunés. D’après les rumeurs, cet iPhone LCD pourrait même embarquer le système TrueDepth, incluant donc l’encoche sur le haut de l’écran, au même titre que les iPhone X et X Plus. Au sujet des autres caractéristiques, les informations sont encore bien trop minces pour en dire davantage, mais ce ne serait pas un iPhone « cheap » pour autant, malgré un prix plus abordable. Il serait question d’un tarif de départ avoisinant les 799$, contre 899$ pour l’iPhone X et 999$ pour l’iPhone X Plus de 2018.