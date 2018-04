Samsung s’apprête à lancer la production de écrans OLED pour les futurs iPhone

Selon plusieurs médias coréens, Samsung se prépare déjà à lancer la production de masse des écrans OLED dédiés aux iPhone prévus pour cet automne. Le fabricant en profiterait pour augmenter ses prix.

Bien que Samsung soit déjà prête pour la production de ces panneaux OLED, la hausse de prix poserait problème. Apple aurait en effet réduit d’environ 50% la production attendue pour l’iPhone X actuel, laissant Samsung et de nombreux autres fournisseurs en surcapacités difficiles à gérer. Cette baisse de production a été tellement importante que même la société sud-coréenne pourrait être touchée dans les mois à venir.

Pour cette raison, Samsung semble avoir demandé à Apple un prix plus élevé pour la production des nouveaux panneaux, laquelle souhaiterait en retour être rassurer sur la capacité de production. En effet, d’ici la fin de l’année, Apple voudrait produire au total 100 millions d’écrans, dont 25 millions pour l’iPhone X actuel et 75 millions pour le nouvel iPhone qui sera présenté lors de la prochaine keynote. Les négociations sont toujours en cours, mais les deux entreprises ont l’intention de parvenir à un compromis dès que possible.

En clair, si Apple n’est pas prête à payer plus, Samsung pourrait fournir les mêmes écrans Y-Octa utilisés sur le Galaxy S9+. Ces panneaux sont moins chers à produire, mais il semble que le rendement final ne contente pas Apple. Une autre solution pourrait consister à demander à Samsung de produire une petite partie des panneaux OLED, tandis qu’Apple confèrerait à LG Display une grande partie de la production.

source: The Bell & ETNews