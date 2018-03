Voici les possibles prix des iPhone X et iPhone X Plus de 2018

Alors que les ventes de l’iPhone X ont été moins importants que prévues en raison d’un prix très élevé, l’analyste de RBC croit qu’Apple pourrait revoir sa stratégie pour augmenter les ventes de ses futurs iPhone OLED de 2018.

Dans le détail, Amit Daryanani de RBC explique que le seconde génération de l’iPhone X de 5,8″ sera peut-être vendue 899$, c’est-à-dire 100$ de moins par rapport au modèle de 2017, tandis que le prétendu iPhone X Plus de 6,5″ serait proposé à 999$, soit au même prix qu’au lancement de l’iPhone X premier du nom.

Quant à l’iPhone LCD de 6,1 pouces, Daryanani parle d’un prix de 799$, de sorte à attirer plus facilement de nouveaux client sur un modèle de dernière génération. Apple devrait également baisser le prix des iPhone 8 et 8 Plus, respectivement à 549 $ et 669 $, idem pour les iPhone 7 (449 $) et iPhone 7 Plus (569 $), et à 349$ pour l’iPhone SE.

Rappelons qu’Apple a réalisé un chiffre d’affaires record de 88,3 milliards de dollars d’Apple au trimestre dernier, surpassant son précédent record de 78,4 milliards de dollars en 2017 à la même période. Si l’iPhone X a permis à Apple d’atteindre cet objectif, l’entreprise annoncera en avril ou mai 2018 son prochain rapport sur les bénéfices, mais selon plusieurs sources provenant des chaines d’approvisionnement, Apple a dû réduire considérablement la cadence de fabrication des iPhone X en raison d’une demande moins importante qu’au début. Il est donc possible que les résultats soient en baisse.

C’est pourquoi, le géant de Cupertino abordera probablement le lancement de ses futurs iPhone d’une autre manière, avec des prix plus attractifs…