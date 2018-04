Protection des données personnelles, Apple inspire encore beaucoup de confiance

Selon une récente enquête, malgré les derniers événements qui ont impliqué Facebook, les gens continuent à faire confiance à Apple, qui reste en tête de ce classement spécial.

L’enquête menée aux États-Unis nous indique que seulement un petit pourcentage d’américains croient qu’Apple est irresponsable avec leurs données personnelles. C’est certainement une bonne nouvelle pour Tim Cook, étant donné que ces dernières années, Apple a travaillé dur pour protéger les données personnelles, y compris contre le FBI et le gouvernement dans certaines enquêtes.

Cette enquête, organisée par SurveyMonkey et Recode, a demandé aux utilisateurs quelles entreprises répertoriées inspirent moins de confiance en matière de protection des données personnelles. La liste comprenait Amazon, Apple, Facebook, Google, Lyft, Microsoft, Netflix, Snap, Tesla, Twitter et Uber. Seulement 2% des répondants ont choisi Apple, qui se situe à égalité avec Amazon et Snap.

Selon les prévisions, Facebook occupe la première place avec 56% des sondés qui ont jugé le réseau social le moins fiable. Google s’est classé deuxième, un signe qui n’inspire pas beaucoup plus de confiance en termes de traitement des données personnelles.