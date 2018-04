RBC Capital confirme également les trois nouveaux iPhone en 2018

RBC Capital confirme les dires des autres analystes sur le fait qu’Apple lancera bel et bien trois nouveaux iPhones cet automne, dont un modèle LCD de 6,1 pouces.

RBC Capital déclare qu’Apple va sortir un iPhone de 6,1 pouces doté du système de reconnaissance faciale TrueDepth. Avec ce modèle, deux iPhone OLED arriveront avec des écrans de 5,8 et 6,5 pouces. Les trois appareils auront un design très similaire à l’actuel iPhone X.

RBC s’attend à ce que Apple produise entre 80 et 90 millions d’iPhone au second semestre de 2018. Le modèle LCD représentera environ la moitié de cette production. Bien que ce chiffre représente une diminution par rapport aux plus de 100 millions d’unités prévues précédemment, RBC a attribué la baisse des commandes exclusivement aux problèmes liés à la capacité de production des fournisseurs d’Apple.

Les analystes voient avec optimisme l’arrivée de ces trois nouveaux iPhones, ce qui devrait permettre à Apple de dépasser les records de ventes précédents.