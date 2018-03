Netflix envoie un iPhone dans l’espace à l’occasion du Hack Day

Depuis 2014, Netflix propose un évènement interne baptisé le Hack Day auquel tous ses employés peuvent participer. L’événement a un objectif en tête : permettre aux employés de s’amuser tout en piratant et créant des projets intéressants.

Dans le cadre du Hack Day de cette année, un groupe d’employés de Netflix a envoyé un iPhone dans l’espace, alors que l’appareil jouait un épisode de « Star Trek: Discovery ». Et tout a été enregistré par une caméra GoPro. On remarquera que la lecture fonctionne jusqu’à 32 000 mètres d’altitude :

 

Le Hack Day de Netflix a produit des résultats tout à fait particuliers récemment, comme l’épisode House of Cards 8 bits, un moteur de recherche alimenté par code morse et un kiosque Netflix, où vous pouvez vous inscrire et regarder certaines de vos émissions préférées .