Barclays confirme le succès des AirPods, mais pas celui du HomePod

L’analyste de Barclays, Blayne Curtis, confirme que les ventes d’AirPods sont en plein essor, à tel point qu’Apple a augmenté sa production auprès de ses fournisseurs asiatiques.

Après s’être rendu en Chine pour discuter avec les principaux fournisseurs d’Apple, Curtis confirme que la production d’AirPods a été augmenté. Barclays prévoit qu’Apple écoulera environ 30 millions d’unités en 2018, ce qui rejoint la première estimation de 26 à 28 millions d’unités faite par Ming-Chi Kuo, l’analyse de KGI Securities.

Les délais de livraison aux États-Unis sont de 12 à 13 jours et devraient le rester tout au long de l’année, compte tenu de la forte demande d’AirPods de la part des utilisateurs. Le même analyste, confirme ensuite qu’Apple continue d’avoir un petit problème de production, au point de ne pas être en mesure de suivre les commandes provenant du monde entier. Pour cette raison, l’arrivée de nouveaux fournisseurs AirPods dans les prochains mois n’est pas exclue.

Contrairement aux AirPods, Barclays croit que les ventes du HomePod ont été décevantes jusqu’à présent. Les analystes disent qu’Apple avait prévu une production initiale de 6-7 millions d’unités, mais il semble que la réponse des utilisateurs ait été plus faible que prévu.

Barclays pense également qu’Apple sortira une nouvelle paire d’AirPods début 2019, avec la fonctionnalité « Dis Siri » et la résistance à l’eau, ainsi que la présence d’un étui compatible avec la recharge sans fil.

Enfin, les analystes s’accordent à dire que trois nouveaux iPhones seront à l’automne prochain : deux modèles OLED, un de 5,8 pouces et un de 6,5 pouces, et un modèle LCD de 6,1 pouces avec 3 Go de RAM, une seule caméra arrière et sans 3D Touch.