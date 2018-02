Apple génèrera 22 milliards de CA d’ici 2019 avec l’Apple Watch, les AirPods, et le HomePod

La catégorie « Autres produits » d’Apple, qui comprend notamment l’Apple Watch, les AirPods et le HomePod, pourrait jouer un rôle de plus en plus important dans les revenus de l’entreprise et atteindre 22 milliards de dollars d’ici 2019.

L’analyste de Guggenheim, Robert Cihra, affirme que ces produits deviendront le segment à la croissance la plus rapide chez Apple, aussi et surtout grâce au lancement récent du HomePod.

Les produits de la catégorie « Autres produits » sont toujours regroupés par Apple dans une seule rubrique lorsque les résultats financiers sont publiés. Nous ne savons donc pas combien d’Apple Watch ou d’AirPods ont été vendus, car nous ne disposons que d’un chiffre qui résume toutes les ventes de produits « Autres produits ».

En 2016, cette catégorie a représenté 11 milliards de chiffre d’affaires, mais d’ici 2019, il devrait doubler et atteindre les 22 milliards de dollars. À la fin de l’année, l’Apple Watch, les AirPods et le HomePod devraient déjà représenter 7% du CA d’Apple, pour un total de 19 milliards de dollars (les produits restants représentent une petite fraction de cet catégorie Autres) et une augmentation de 34% sur un an .

Par rapport aux autres produits, on se souvient que l’iPhone représente 63% du chiffre d’affaires d’Apple, alors que l’activité « Services » atteint 13%. Les Mac représentent 9% du chiffre d’affaires d’Apple. En 2018, la catégorie « Autres produits » pourrait dépasser le chiffre d’affaires généré par l’iPad.

L’étude tente également de comprendre ce que les ventes de produits individuels étaient. Par exemple, l’Apple Watch devrait rapporter 9,5 milliards de dollars de recettes, tandis que les AirPods environ 3 milliards de dollars.

À ces chiffres, il faudra ajouter en 2018 le HomePod, dont le chiffre d’affaires devrait avoisiner le milliard de dollars.