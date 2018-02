iPhone OLED 2018 : double SIM, coloris or, et une définition de 2 688 x 1 242 pixels ?

Les futurs iPhone de 2018 sont certes encore sous le sceau du secret, mais le très bien informé Mark Gurman de Bloomberg a encore frappé à coup de révélations sur cette nouvelle gamme que prépare Apple.

Le journaliste semble confirmé que 3 modèles sont bien dans les cartons : un iPhone OLED de 5,8 pouces qui serait une mise à niveau de l’actuel iPhone, un iPhone OLED de 6,5 pouces, qui lui viendrait conforter la demande des clients avides de grands écrans, et enfin, un iPhone LCD de 6,1 pouces d’entrée de gamme.

L’iPhone OLED de 6,5 pouces (aussi appelé iPhone X Plus) devrait pouvoir compter sur une définition de 2688 x 1242 pixels, sur une nouvelle couleur or, et peut-être même sur le support de la double carte SIM…bien que Mark n’est pas été plus loin sur cette indiscrétion. Possible que cela ne concerne que certains pays où la double SIM est d’or…à moins qu’Apple opte pour une e-SIM virtuelle comme sur l’iPad Pro cellulaire. Précision que son encombrement pourrait avoisiner à celui de l’iPhone 8 Plus, comme c’est le cas de l’iPhone X face l’iPhone 8.

Par ailleurs, Apple pourrait proposer un iPhone LCD de 6,1 pouces qui lui aurait aussi droit à Face ID, à l’écran bord à bord, et à une finition aluminium plutôt qu’en acier inoxydable.

Avant la grand-messe d’Apple, 7 mois vont encore s’écouler, il peut donc encore se passer beaucoup de choses d’ici là…