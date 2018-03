Apple célébrera la ”Journée internationale de la femme” le 8 mars

Apple annonce que le 8 mars prochain sera l’occasion pour la marque de ternir un évènement spécial dédié à la « Journée internationale de la femme ».

Angela Ahrendts – Senior Vice President, Retail

Cette journée sera notamment organisée à l’Apple Store du Marché Saint-Germain à Paris 6e :

« Chez Apple, ce sont les grandes idées qui font avancer le monde. Et c’est la diversité des parcours et des points de vue des employés qui stimule l’innovation. À l’occasion de la Journée internationale de la femme, venez découvrir comment exprimer vos talents. Apple vous ouvrira ses portes pour une soirée d’inspiration, de participation et de célébration. »

Le rendez-vous est donné pour le 8 mars entre 20 heures et 22 heures. Les personnes intéressées doivent s’inscrire sur cette page. Apple note que le nombre de places est limité, d’où l’intérêt de s’inscrire rapidement. « Après votre inscription, nous reviendrons vers vous sous un délai de 48h. »

Ce n’est pas tout puisqu’Apple prévoit également des ateliers Today at Apple sur 8 jours dans plusieurs Apple Store à travers le monde. Ces ateliers seront animés par des femmes, et concerneront le développement avec l’application Swift Playground, le dessin, l’écriture de paroles de chansons, ou encore la photographie.