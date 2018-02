Apple est une vraie machine à cash pour les investisseurs, selon Wall Street

L’un des principaux experts financiers de Wall Street a déclaré qu’Apple offre les meilleures garanties pour les investisseurs par rapport à Alphabet / Google, Amazon et Facebook.

L’expert, surnommé « Dean of valuation », affirme que l’achat d’actions Apple est un excellent investissement : « C’est un vrai guichet automatique. Je n’ai jamais vu une entreprise générer autant d’argent comme Apple au cours des six à sept dernières années. »

Aswath Damodaran a ajouté que les entreprises technologiques deviennent de plus en plus monolithiques dans le monde des affaires : « Les entreprises technologiques de pointe deviennent de plus en plus fortes au fil des années. Plus le temps passe, plus elles grossissent. »

Pour Damodaran, parier sur les actions Apple peut donc être un bon investissement.