iTunes Store : Apple mettra bientôt fin au support de l’Apple TV 1 et Windows XP / Vista

À compter du 25 mai prochain, Apple arrêtera le support d’iTunes Store pour son Apple TV de première génération. Cette décision touchera également les ordinateurs qui tournent encore sous Windows XP et Windows Vista.

Qu’est ce que cela signifie ? Eh bien, c’est simple. Les utilisateurs ne seront plus en mesure d’acheter du contenu sur l’iTunes Store depuis ces machines qu’Apple estime désormais comme obsolètes. Il ne sera pas non plus permis d’accéder à l’historique des achats.

Toutefois, Apple prévient que le lecteur musical sera toujours disponible. En d’autres termes, le géant californien vous invite à changer votre matériel si vous voulez continuer à utiliser l’iTunes Store. Les prochaines mises à jour logicielles d’iTunes ne concerneront bientôt que les appareils capables de tourner sur des OS ultérieurs.