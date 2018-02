Apple n’a pas réussi à acquérir les droits de la série de J.J. Abrams

Bien qu’Apple ait près 268 milliards de dollars à investir, cela n’a pas suffit à convaincre J.J. Abrams pour l’acquisition des droits d’une nouvelle série télévisée originale.

La série de science-fiction s’appelle Demimonde et parle d’une famille dont la mère se retrouve dans le coma après un accident de la route. Suite à cette affaire, la fille et le mari de la victime sont catapultés d’une autre manière pour lutter contre une force monstrueuse et oppressive. HBO décrit cette série comme un drame « fantasy-science-fiction, épique et intime ».

Il semblerait le réalisateur et scénariste ait été impressionné par la façon dont HBO a géré une série complexe comme Westworld, sur laquelle il est lui-même producteur exécutif.

Rappelons qu’Apple travaille sur plusieurs autres contenus, y compris un remasterisation de la série de science-fiction de 1985 de Steven Spielberg « Amazing Stories », la série de comédie basée sur « You Think It, I’ll Say It » par Curtis Sittenfeld, un drame spatial encore sans titre produit par Ronald D. Moore (de Battlestar Galactica), une série dramatique aussi sans titre avec Reese Witherspoon et Jennifer Aniston, « Are You Sleeping » un thriller psychologique mettant en vedette Octavia Spencer, la série documentaire « Home » consacrée aux plus belles maisons du monde, « See » , une série dramatique dans un monde du futur, avec un scénario écrit par Steven Knight déjà connu pour la série « Peaky Blinders ».