Apple travaille sur une nouvelle série « Are You Sleeping » avec Octavia Spencer

Apple a encore une nouvelle série en cours, cette fois une pièce originale intitulée « Are You Sleeping » basée sur le roman de Kathleen Barber.

Selon Variety, Octavia Spencer serait l’une des actrices du casting. Elle est connue pour avoir joué dans Ugly Betty, Divergente (2 & 3), ou encore dans The Shape of Water. Elle a également obtenu l’Oscar de la meilleure actrice en 2012 pour le second rôle qu’elle tenait dans La Couleur des sentiments.

Variety note également que ce thriller psychologique est produit par Witherspoon et Lauren Neustadter de Hello Sunshine, et Peter Chernin, Jenno Topping et Kristen Campo de Chernin Ent.

Le roman « met au défi les téléspectateurs de considérer les conséquences lorsque la poursuite de la justice est placée sur une scène publique ». Pour l’heure, les détails sont encore assez minces comme la possible de date de sortie.