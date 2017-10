Apple ressort du placard la série « Amazing Stories » de Steven Spielberg

Apple poursuit son idée coûte que coûte à vouloir proposer des contenus exclusifs dans Apple Music.

Si la série dédiée à Elvis Presley a été abandonnée à cause du scandale Weinstein, Jamie Erlicht et Zack Van Amburg, des anciens de Sony désormais chez Apple depuis juin 2017, ont d’autres idées de contenus exclusifs. Le Wall Street Journal aurait en effet eu vent qu’Apple a l’intention de relancer la série « Amazing Stories » (Histoires Fantastiques) de Steven Spielberg des années 80.

La firme californienne aurait même déjà conclu un accord Amblin Television, la société de production de Spielberg, en plus de Comcast pour produire 10 épisodes à 5 millions de dollars chacun. À ce propos, Steven Spielberg garderait tout de même un œil sur la réalisation en tant que producteur exécutif.

Si l’on ne connait pas encore tout le casting de cette série, il semblerait que Jennifer Aniston et Reese Witherspoon soient de la partie. On imagine aisément qu’Apple fera appel à d’autres actrices et acteurs de renom pour attirer le plus de spectateurs possibles.

Apple s’est déjà essayée avec d’autres contenus exclusifs comme avec les séries « Planet of the Apps » et « Carpool Karaoke: The Series », qui n’ont pas réellement transformés.

Pour finir, Apple a alloué un budget de 1 milliard de dollars pour la production de 10 épisodes l’année prochaine. En revanche, on ne sait pas encore à quel moment de l’année sera diffusé le premier volet.