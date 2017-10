Scandale Weinstein : Apple décommande la série dédiée à Elvis Presley

Apple aurait arrêté la production de la série biopic dédiée à Elvis Presley en collaboration avec The Weinstein Company, d’après Deadline.

La décision aurait été prise après le scandale qui a frappé Harvey Weinstein, accusé de harcèlement sexuel depuis plusieurs années. La production du film biographique consacré à Elvis Presley était encore à un stade très précoce, en partie parce que l’accord entre Apple et The Weinstein Company n’avait été conclu que début de 2017.

La série devait être diffusée sur Apple Music et réalisée sous la supervision des deux anciens dirigeants de Sony récemment embauchés par Apple. Ce n’était pas le seul projet prévu en commun entre Apple et The Weinstein, il y avait un biopic Prince et un autre Michael Jackson qui étaient sur les rails.

Maintenant qu’Apple a décommandé la première série de 8 à 10 épisodes sur Elvis Presley, The Weinstein recherche un nouveau partenaire pour produire ce biopic, après avoir acquis les droits en 2016 qui inclut également l’utilisation de toutes ses chansons et de tourner des images à Graceland. Harvey Weinstein lui-même a été nommé producteur exécutif aux côtés de Priscilla Presley, Jerry Schilling et David Glasser.