Apple prépare une nouvelle série télévisée baptisée « See »

Apple a commencé la production d’une nouvelle série télévisée appelée « See » et produite par le créateur de Peaky Blinders.

See sera une série télévisée dramatique dans un monde futur, avec un scénario écrit par Oscar Steven Knight déjà connu pour la série Peaky Blinders. Le directeur sera Francis Lawrance (The Hunger Games).

Au total, la série devrait composée de 8 épisodes. En revanche, on ne sait pas quel a été l’investissement d’Apple, ni même quand cette série sera disponible sur Apple Music et iTunes.

Apple travaille sur plusieurs autres contenus orignaux tels que « Home », un documentaire dédié aux maisons les plus extraordinaires au monde, une série de science-fiction s’appuyant sur « Amazing Stories » de Steven Spielberg sortie en 1985, une série dramatique actuellement sans titre produit par Ronald D. Moore (connu pour « Battlestar Galactica », une série dramatique également sans titre avec Reese Witherspoon et Jennifer Aniston, et « Are You Sleeping », un thriller psychologique avec l’actrice Octavia Spencer.