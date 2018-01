Apple commande 10 épisodes de « Home », une série documentaire sur les maisons extraordinaires

Apple a passé une commande de 10 épisodes de la série documentaire « Home » qui offre un regard jamais vu auparavant sur les maisons les plus extraordinaires du monde et leurs constructeurs.

La série offrira aux téléspectateurs une visite à l’intérieur des maisons les plus belles du monde, et mettra en évidence les gens qui les ont construits. Chacun des 10 épisodes durera une heure, selon les sources de Variety.

La firme de Cupertino a confié la production de Home à Matt Tyrnauer, Corey Reeser, Matthew Weaver, Ian Orefice, Bruce Gersh et à Joe Poulin, PDG de Luxury Retreats. Quant à la réalisation, Apple a fait appel à Matt Tyrnauer et à Altimeter Films, Time Inc. Enfin, Productions et Media Weaver Entertainment seront également en charge de la production.

Apple poursuit le développement de contenu original, et prévoit également une série dramatique basée sur le livre « Are You Sleeping » avec l’actrice Octavia Spencer, en plus d’une autre série avec Jennifer Aniston et Reese Witherspoon.