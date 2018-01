L’exploit Kernel de Russ Cox ne permettra pas d’aboutir au jailbreak iOS 11.2 – 11.2.1

Récemment, nous vous parlions de l’exploit Kernel du chercheur en sécurité Russ Cox lequel pouvait peut-être permettre d’arriver au jailbreak iOS 11.2 et iOS 11.2.1.

Pour rappel, la découverte de Russ a été saluée par Apple dans sa page dédiée à la sécurité d’iOS 11.2.5, rendu publique cette semaine. Apple a confirmé que son exploit offrirait à une application malveillante d’être en mesure d’exécuter du code arbitraire avec les privilèges du noyau – ce qui laissait sous-entendre un possible jailbreak pour les firmwares cités plus haut.

Russ Cox a expliqué que si dans le passé ce genre d’exploit noyau permettait de mettre au point des outils pour le jailbreak de différentes version d’iOS, il a confirmé que dans le cas présent, l’histoire une répètera pas.

Les nouvelles sont sans aucun doute décevantes pour quiconque avait l’espoir de jailbreaker leurs appareils sous iOS 11.2 et iOS 11.2.1. D’un autre côté, les chercheurs en sécurité découvrent de nouveaux exploits tout le temps, et ce n’est qu’une question de temps avant qu’un nouvel exploit soit découvert et viable.

Compte tenu des circonstances, l’exploit tfp0 de Ian Beer pour iOS 11.0-11.1.2 reste le dernier exploit utilisé dans les récents outils de jailbreak, tels que Electra et LiberiOS. D’autres pourraient encore arriver après que Saurik ait mis à jour Cydia et Mobile Substrate pour iOS 11.