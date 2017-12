L’outil de jailbreak LiberiOS pour iOS 11 vient de recevoir une première mise à jour. Son développeur Jonathan Levin explique que cette nouvelle mouture a permis d’ajouter le support de nouveaux appareils iOS, ainsi que de faire un peu de nettoyage dans le code.

Jonathan nous informe également que l’interface graphique est désormais plus appropriée comme on peut le constater sur cette image. Par ailleurs, cette mise à niveau permet à LiberiOS d’être plus stable.

Pour terminer, le développeur affirme que le processus AMFId peut être tué puis relancé, en plus du fait que le chargement d’Arbitrary Dylib est maintenant fonctionnel. En revanche, Cydia et Cydia Substrate ne sont toujours pas présents. Comme l’indique Jonathan, ce n’est pas son problème. C’est à Saurik, le patron de Cydia, de faire en sorte de rendre Cydia compatible avec iOS 11 et les outils de jailbreak récemment sortis. Encore un peu de patience…cela va arriver…

Note : LiberiOS est compatible avec tous les appareils d’iOS 11 à iOS 11.1.2. iOS 11.2 n’est pas pris en charge pour le moment.

Tutoriel LiberiOS

Téléchargez le fichier IPA de LiberiOS sur newosxbook.com/liberios/

Installez Cydia Impactor sur votre ordinateur : macOS Windows Linux (32 bits) Linux (64 bits)

Branchez votre appareil sur votre ordinateur, et lancez Cydia Impactor. Faites glissez le fichier IPA LiberiOS sur Cydia Impactor

Saisissez votre identifiant Apple et votre mot de passe et laissez faire l’installation

Une fois terminé, rendez-vous dans les réglages de votre appareil > Général > Gestion des profils, cliquez sur votre adresse email puis « Faire confiance »

Ouvrez l’application LiberiOS depuis sur l’écran d’accueil de votre appareil, cliquez sur le bouton et attendez que le processus de jailbreak se termine

Si vous avez déjà installé la première version de LiberiOS, veillez d’abord à la supprimer afin d’installer cette nouvelle version. N’hésitez pas nous faire part de vos retours dans les commentaires.