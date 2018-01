Electra : un nouvel outil de jailbreak iOS 11 pour tester les tweaks et thèmes

Le développeur CoolStar a sorti un nouvel de jailbreak iOS 11 baptisé Electra, dont l’objectif est de permettre principalement aux développeurs de tester leurs tweaks et autres paquets de personnalisation comme le thèmes, avant d’être diffusés sur Cydia.

Concrètement, Electra ne s’adresse pas aux utilisateurs lambda, d’autant que Cydia, DPKG et APT ne sont encore pris en charge. Cet outil permet surtout de créer un accès au noyau d’iOS, de sorte que les commandes GNU, Dropbear, SCP, SFTP et SSH soient supportées pour accéder aux fichiers de l’appareil iOS. Ces commandes sont à effectuées depuis son ordinateur en utilisant les ports 22 et 2222.

Voici un exemple où l’on voit un iPhone X jailbreaké avec un thème d’installé :

Tutoriel

Téléchargez le fichier IPA Electra sur coolstar.org/electra

Téléchargez Cydia Impactor sur votre ordinateur depuis Cydiaimpactor.com

Branchez votre appareil sur votre ordinateur, lancez Cydia Impactor et glissez le fichier IPA Electra sur Cydia Impactor

Entrez votre identifiant Apple et votre mot de passe, pour qu’il génère un certificat nécéssaire à l’installation

Allez ensuite dans Réglages > Général > Gestion des profils, cliquez sur votre adresse email puis sur « Faire confiance »

Lancez l’application Electra sur l’écran d’accueil, cliquez sur le bouton et attendez la fin du processus du jailbreak

Pour l’installation de tweaks, elle se fait dans le dossier SBInject que vous trouverez dans /bootstrap/Library/, tandis que les thèmes sont à placer dans le dossier Themes.