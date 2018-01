Le réalisateur de « La La Land » se chargera d’une nouvelle série télévisée pour Apple

Variety rapporte qu’Apple a signé un accord avec l’écrivain et réalisateur de « La La Land » Damien Chazelle pour la création d’une nouvelle série télévisée.

Pour l’heure, on sait peu de choses sur cette nouvelle série télé originale d’Apple, sauf que ce sera Damien Chazelle qui aura à sa charge d’écrire le scénario et diriger tous les épisodes. En plus du grand succès « La La Land », Chazelle est également l’auteur et le réalisateur d’un autre chef-d’œuvre tel que « Whiplash ».

Apple travaille sur plusieurs autres contenus, y compris un remasterisation de la série de science-fiction de 1985 de Steven Spielberg « Amazing Stories », la série de comédie basée sur « You Think It, I’ll Say It » par Curtis Sittenfeld, un drame spatial encore sans titre produit par Ronald D. Moore (de Battlestar Galactica), une série dramatique aussi sans titre avec Reese Witherspoon et Jennifer Aniston, « Are You Sleeping » un thriller psychologique mettant en vedette Octavia Spencer, la série documentaire « Home » consacrée aux plus belles maisons du monde, « See » , une série dramatique dans un monde du futur, avec un scénario écrit par Steven Knight déjà connu pour la série « Peaky Blinders ».