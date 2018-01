L’Europe pourrait infliger une amende de 2 milliards de dollars à Qualcomm pour abus de position dominante

L’affaire opposant Qualcomm et Apple qui dure depuis un an, au sujet de redevances sur certains brevets, est encore loin d’être terminée. Le Financial Times croit savoir que l’Europe a actuellement Qualcomm dans son viseur.

Selon l’organisme antitrust, Qualcomm aurait quelque soudoyé Apple pour ne pas aller se fournir en modems chez ses concurrents. Apparemment, cet abus de position dominante aurait eu lieu de 2011 à 2016, ce qui va à l’encontre des lois en vigueur. Qualcomm pourrait alors se voir infliger une amende de 2 milliards de dollars, ce qui représente 10% du son chiffre d’affaires annuel.

Le Financial Times estime qu’une telle sanction pourrait être bénéfique pour Apple dans sa lutte contre Qualcomm. Le géant américain se plaint des redevances élevées du fournisseur, lequel se défend en expliquant qu’Apple se sert de sa position pour tirer les prix au plus bas.

L’affaire peut encore connaître de nouveaux rebondissements, mais en attendant, Apple compte ne plus se fournir chez Qualcomm. D’après les dernières spéculations, la firme californienne aurait dans l’idée d’aller chez Intel et MediaTek.