Visite surprise de Tim Cook dans un Apple Store de Toronto

Pour la première fois depuis son arrivée au poste de PDG d’Apple, Tim Cook a décidé d’aller au Canada et de visiter l’Apple Store de Toronto pour raconter quelques anecdotes sur ses expériences en programmation.

Tim Cook a en effet fait une visite surprise à l’Apple Store de Toronto, ce qui a vraiment surpris les employés et les clients. Le PDG d’Apple s’est arrêté quelques minutes pour parler à des étudiants présents dans le magasin lesquels assistaient à une session du programme Everyone Can Code – une leçon dédiée à la programmation d’un robot à l’aide de Swift.

Cook a profité de l’occasion pour réitérer l’importance de l’apprentissage du code dans les écoles, Apple étant à l’avant-garde pour promouvoir sa diffusion dans le monde : « Swift est une langue différente de celles qui sont passées trop geek. Aujourd’hui, n’importe qui peut aborder la programmation grâce à Swift. L’encodage est une compétence horizontale comme l’apprentissage d’une nouvelle langue ou d’une nouvelle mathématique. »

Cook note également qu’iOS et l’App Store ont créé plus de 120 000 emplois au Canada, y compris des développeurs, des concepteurs et des entrepreneurs.

Tim Cook a ensuite raconté son expérience dans le monde du codage. Il a appris les bases de la programmation tout en fréquentant le collège, car ce sujet n’a été fourni par aucune école. Parmi ses œuvres les plus importantes, Cook a mis en place un système pour améliorer les feux de circulation près de son université. Le système optimisait le trafic pour réduire les temps d’attente, tout en garantissant toujours la même sécurité. Son travail fut un vrai succès, à tel point qu’il fut également utilisé par la police locale d’Auburn.