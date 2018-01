Interview de Tim Cook par une étudiante américaine sur le code, la diversité et les femmes dans le monde de la technologie

Le PDG d’Apple, Tim Cook, a été interviewé par une lycéenne pour parler du rôle des femmes dans le monde de la technologie, mais aussi de la diversité, de l’importance de l’apprentissage au code et plus encore.

L’entrevue entre Rebecca Kahn et Tim Cook est vraiment intéressante, à tel point qu’elle a été partagée par le Centre national des femmes et de l’informatique des États-Unis. Rebecca dit qu’elle a contacté Tim Cook quand on lui a demandé d’interviewer un « leader technologique » pour l’une de ses leçons. Le PDG d’Apple a immédiatement répondu et a accepté d’être interviewé.

Au cours de son interview, Cook a réitéré ses propos en expliquant que le code pour développer des applications devrait être enseigné dans les écoles dès les premières années, car il est maintenant un aspect clé de la vie quotidienne. Cook a également déclaré que son but dans la vie est de travailler pour un objectif encore plus élevé.

Le PDG d’Apple a aussi parlé de certaines femmes qui peuvent être définies comme des modèles, comme Angela Merkel, la générale Lori Robinson et Rosa Parks : « Angela Merkel est un leader phénoménal non seulement pour l’Allemagne, mais pour le monde entier. Lori Robinson, d’un autre côté, est un modèle, un exemple pour toutes les femmes qui veulent servir le pays. C’est une femme incroyable et courageuse qui parvient à combiner un leadership incroyable avec l’humanité et l’humilité. Rosa Park est un modèle pour ceux qui luttent pour les droits civils et je l’apprécie pour son grand courage. »

Cook a ensuite dit qu’il admire les nouvelles générations, car « plus que toute autre génération dans l’histoire, elles veulent améliorer la vie de tout le monde. »