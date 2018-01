Samsung dévoile l’Exynos 9810 du Galaxy S9, le concurrent du processeur A11 Bionic

L’Exynos 9810 est le prochain SoC haut performance de Samsung qui alimentera ses futurs Galaxy S9 et S9+ dont la présentation devrait avoir lieu fin février. La firme sud-coréenne compte bien entrer en concurrence à la puce A11 Bionic conçue par Apple et intégrer dans ses iPhone X et iPhone 8/8 Plus.

Avant tout chose, rappelons que l’A11 Bionic est aujourd’hui le meilleur processeur jamais vu dans un smartphone. Samsung ne pouvait pas rester les bras croisés, d’où ce voile levé sur les premières informations de l’Exynos 9810.

Ce SoC disposera d’un processeur de quatre cœurs cadencés à 2,9 GHz et quatre coeurs Cortex-A55 cadencés à 1,9 GHz. L’Exynos 9810 aura droit au processus 10 nm FinFET et sera gravé dans les usines de Samsung. Il embarque également un modem 4G LTE capable d’offrir des débits allant jusqu’à 1,2 Gb/s sur le papier. On y retrouve aussi la gestion des définitions de 3 840 x 2 400 px et 4 096 x 2 160 px, des modules GPS et Glonass, les protocoles UFS 2.1 et SD 3.0.

Samsung ne manque non plus que les hautes performances de l’Exynos 9810 permettra d’offrir de nouvelles expériences aux utilisateurs que ce soit pour la reconnaissance faciale, ou encore pour l’apprentissage automatique, entre autres choses.

Toutefois, il est important de rappeler que Samsung remplacera ce nouveau SoC Exynos par le Snapdragon 845 dans certains pays. Voilà une politique à laquelle s’est habituée Samsung, mais pas forcément les utilisateurs. Reste maintenant à voir si les promesses seront tenues…