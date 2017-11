Morgan Stanley compare l’iPhone X au Grinch en période de Noël

Dans un nouveau rapport, l’analyste de Kate Huberty de Morgan Stanley explique que l’iPhone X pourrait avoir le même effet que le Grinch en période de Noël. Elle argumente ses dires par le simple le fait que le nouvel appareil est non seulement très cher, mais aussi très prisé. De fait, l’iPhone X pourrait réduire considérablement le budget des nouveaux propriétaires, et donc de dépenser plus pour d’autres cadeaux.

Dans le détail, elle explique l’iPhone X va en quelque sorte cannibaliser les revenus des autres marchés sur cette période estivale. Selon elle, l’iPhone X va absorber près de 30 milliards de dollars de dépenses à lui seul, et 52,6 milliards de dollars avec l’iPhone 8 des autres industries.

En clair, Kate croit que les consommateurs vont probablement réduire les dépenses sur d’autres produits suite à l’achat d’un iPhone X qui se veut très coûteux. D’ajouter que le super cycle ne fera que renforcer ses dires. Ce dernier aura également le même effet début 2018, lorsque le super cycle aura commencé. L’impact pourrait même être senti durant tout le premier semestre de l’année prochaine.