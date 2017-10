iPhone X : Apple aurait déjà vendu entre 9 et 12 millions d’unités en 72H

Si Apple n’a pas pour habitude de donner la moindre chiffre sur les pré-commandes, c’est aux analystes de faire marcher leurs connaissances pour apporter une première estimation. Selon Jun Zhang de Rosenblatt Securities, Apple aurait déjà écoulé entre entre 9 et 12 millions d’iPhone X en seulement 3 jours.

Ces premiers chiffres montrent un engouement certain pour l’iPhone des 10 ans bien que les pré-commandes seraient en baisse de vitesse en raison d’un délai d’attente bien trop long (5 à 6 semaines chez Apple).

De plus, Apple nous a confirmé qu’aucun stock ne sera disponible en boutique le 3 novembre, ce qui implique d’autant plus la situation pour se procurer l’iPhone X. Aujourd’hui, la meilleure chose à faire est de tenter sa chance chez les opérateurs qui auront quelques stocks en boutique. Les autres revendeurs comme la Fnac, Darty, Boulanger, RueDuCommerce, ou encore sur Cdiscount. Notez qu’eux aussi affichent des délais assez long mais la tendance pourrait changer très prochainement puisqu’Apple a d’ores et déjà augmenté la cadence de production.