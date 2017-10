L’iPhone X se place en tête d’Apple.com avant les pré-commandes

Sur son site américain, Apple vient procéder à la mise à jour de sa page d’accueil à deux jours du lancement des pré-commandes de l’iPhone X. Ce dernier a désormais une place de choix, et s’accompagne de 6 petites vidéos sur les fonctions principales du nouveau terminal d’Apple.

L’iPhone X s’affiche maintenant en pleine page avec la date des pré-commandes prévue ce vendredi 27 octobre dans plus de 55 pays. Sous lui, on retrouve de courtes vidéos à propos du design et de l’écran OLED, de la reconnaissance faciale Face ID, de la caméra TrueDepth, des nouveaux effets du mode Portrait Lightning, du processeur A11 Bionic, et du rechargement sans fil. Ce sont là les nouveautés principales qui permettent à l’iPhone X de faire la différence avec les iPhone 8 et 8 Plus.

Pour l’heure, ce changement n’est visible que sur Apple.com, la version française du site place toujours l’iPhone 8 (Plus ) en premier, comme dans les autres pays. Apple devrait changer cela dans les prochaines heures, ou peu avant l’ouverture des pré-commandes de l’iPhone X.

Rappelons que cet iPhone des 10 ans sera difficile à trouver à sa sortie officielle le 3 novembre. Il est conseillé de le pré-commander dès vendredi à 09h01 sur le site d’Apple, bien que le géant américain ait confirmé hier avoir prévu quelques stocks pour ses boutiques Apple Store le 3 novembre.