L’iPhone 8 / X pas cher, la solution du financement

L’iPhone c’est bien, c’est beau, c’est (un peu) cher, c’est vrai. Niveau prix, le débat pourrait être long du fait que les grands constructeurs “connus” se lancent désormais dans le haut de gamme en osant proposer “à la Apple” des produits qui frôlent de peu le millier d’euros… Ou pour simplifier 1 000€… Un chiffre pas très impressionnant lorsque celui-ci est écrit en toutes lettres, mais qui le devient avec ses zéros, ceux dont nous sommes habitués par leur omniprésence et leur facilité à comprendre.

Imaginez-vous dans un Apple Store et entendre le vendeur vous demander huit cent neuf euros et, bref… Vous n’avez pas le temps, vous voulez juste profiter de ce nouvel iPhone 8 avec son fameux dos en verre si beau !

Pour faire simple, avec cette solution l’iPhone sera pas cher (du moins visuellement à l’achat) en ayant recours au financement, une pratique devenant de plus en plus courante si on l’associe à la location longue durée pour les véhicules ou bien celle pour les téléphones mobiles initiée par Free. Vue sous cet angle, la location paraît parfaite, changer de téléphone en fin de contrat et toujours avoir la dernière génération. Mais en fonction des contrats, pour ne citer que quelques exemples, le téléphone ne vous appartient par réellement, par conséquent, en cas de casse des frais s’appliqueront. De plus, vous serez liés à cette location pour une période donnée pendant laquelle il vous sera parfois assez difficile de rompre l’accord.

Sachez tout de même que le financement vous reviendra généralement plus cher qu’en achat comptant (hors opérations sans frais par exemple) mais vous permettra cependant de vous offrir un iPhone 8 ou X avec un tarif échelonné sur plusieurs mois en évitant ainsi de perdre presque 4 chiffres en une seule opération sur votre compte.

Nous allons donc vous présenter au plus simple, le financement, proposé par 4 vendeurs principaux : Apple Store, Cdiscount, RueDuCommerce et Boulanger.

Soyez attentifs lors de votre commande, les prix sont susceptibles d’évoluer, de même que pour les taux de financement.

Sommaire :

