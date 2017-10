iPhone X : Apple a prévu un peu de stocks pour les Apple Store le 3 novembre

Apple confirme sur son site que les personnes n’ayant pas réservées leur iPhone X pourront en trouver en Apple Store. Elle encourage d’ailleurs à ces personnes à se rendre en magasin assez tôt pour avoir plus de chance de repartir avec l’appareil.

La firme de Cupertino annonce également que l’iPhone X sera disponible dans plus de 55 pays et territoires, et dans les Apple Stores à partir du vendredi 3 novembre.

Même si la nouvelle est bonne, Apple ne donne aucune information sur le nombre d’iPhone X mis à disposition des Apple Store, ni même dans les autres boutiques partenaires ou encore chez les opérateurs.

De notre côté, on aurait tendance à vous conseiller d’opter pour la pré-commande ce vendredi 27 octobre, et au pire rien ne vous empêche de vous rendre dans Apple Store, si la date de livraison de lors de votre pré-commande ne vous convient pas. Notez que l’iPhone X ne sera pas livré avant le 3 novembre dans tous les cas.