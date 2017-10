Carpool Karaoke : l’épisode avec Chester Bennington (Linkin Park) est disponible

Suite au suicide de Chester Bennington, l’épisode Carpool Karaoke auquel il a participé quelques semaines auparavant est maintenant disponible.

On le retrouve aux côtés des autres membres de Linkin Park et de l’acteur Ken Jeong. La vidéo peut être visionnée dès à présent depuis la page Facebook officielle du groupe ou ci-dessous :

La vidéo compte déjà plus de 5,2 millions de vues, et plus de 240 000 réactions en moins de 24h. Le départ soudain du leader du groupe a clairement touché tous les fans de Linkin Park. Pour rappel, Chester a mis fin à ses jours le 20 juillet 2017, il avait 41 ans.