Face ID pourrait intégrer tous les iPhone en 2018

C’est lors de l’annonce officielle de l’iPhone X qu’Apple a présenté sa nouvelle technologie Face ID dédiée à la reconnaissance faciale.

Depuis, il est dit qu’avec Face ID, Apple a pris plus de 2 ans d’avance sur ses concurrents. Elle est plus précise et plus sécurisée que Touch ID, le capteur d’empreintes digitales. De fait, l’analyste Ming-Chi Kuo croit savoir que la géant américain fasse le choix de proposer Face ID dans tous les iPhone de 2018.

Si tel est le cas, l’hypothèse serait alors que tous les futurs iPhone se verraient dépourvu du bouton d’accueil physique au profit de la reconnaissance faciale et aux capteurs 3D de la camera TrueDepth.

La firme de Cupertino pourrait en effet avoir cette idée en tête, et peut-être même abandonner au passage l’intégration de Touch ID sous l’écran. Dans la mesure où Face ID n’en est qu’à ses débuts, Apple a tout intérêt à l’utiliser dans ses produits à venir, et pourquoi pas dans les iPad à un moment donné.

Avant tout, Apple va devoir attendre les premiers retours d’utilisateurs d’iPhone X pour savoir si Face ID aura été bien accueilli. Le changement est suffisamment important pour qu’Apple prenne en compte tous ces avis afin de faire le meilleur choix pour ses prochains iPhone.