Apple s’apprête à ouvrir deux Mac Labs en Inde

Apple vient d’annoncer l’ouverture prochaine de deux Mac Labs en Inde sur les campus du KM Music Conservatory à Chennai et à Mumbai.

Ces deux Mac Labs seront dirigés par le personnel d’Apple pour enseigner aux étudiants comment créer de la musique en utilisant l’application Logic Pro X.

Apple a également prévu d’offrir 10 bourses d’études aux étudiants les plus défavorisés. Les deux laboratoires ont été présentés par Eddy Cue : « C’est un honneur d’être à Mumbai et je suis vraiment heureux d’annoncer ces deux Mac Labs avec le talent de A. Rahman et le KM Music Conservatory qui partagent le profond amour de la musique et de la découverte, dans le sens du partage et de l’amélioration des talents musicaux. Nous sommes fiers de pouvoir soutenir une telle école et d’investir dans l’avenir de la musique. »

La firme californienne confirme que les deux Mac Labs seront normalement opérationnels d’ici 2018.