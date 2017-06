Charge offre une vue du chargement depuis l’écran verrouillé [Jailbreak iOS 10]

Le tweak Charge est passé en version 1.2.2-1 lequel a été complètement réécrit pour les iPhone/iPad jailbreakés sous iOS 10. Développé par Mr Smith, Charge permet d’ajouter une vue de la batterie en charge ou non sur l’écran verrouillé.

Le tweak est doté de plusieurs options de personnalisation, plus de 40, permettant de customiser l’aspect : le temps, la date, l’état de la batterie, les couleurs dynamiques (batterie normale, faible et critique), l’intensité du flou du fond d’écran et bien plus encore. Pour toutes ces options, il est également possible de choisir le format, la couleur, la position et la taille.

Une fois installé, il suffit de vous rendre dans l’app Réglages pour accéder à tous les paramètres de personnalisation de Charge. C’est ensuite à vous de créer le meilleur visuel possible pour votre écran verrouillé.

Charge est disponible au prix de 0,99$ sur Cydia depuis la source de Bigboss. Il est seulement compatible avec les appareils jailbreakés sous iOS 10. Si vous n’avez pas encore jailbreaké votre appareil, nous vous invitons à suivre notre Tutoriel Jailbreak iOS 10.2 pour Mac / Windows / Linux.