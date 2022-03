L’agence antitrust néerlandaise pourrait continuer à infliger une amende à Apple même après les 50 millions d’euros prévus avec la première condamnation, au moins jusqu’à ce que l’entreprise active les paiements alternatifs tiers pour les applications de rencontres.

À ce jour, Apple s’est vu infliger une amende de 45 millions d’euros par l’Autorité néerlandaise de la consommation et des marchés (ACM), avec une nouvelle amende chaque semaine. L’ACM prévoyait initialement d’infliger à Apple une amende de 5 millions d’euros par semaine jusqu’à un maximum de 50 millions d’euros, mais il semble maintenant que le total des amendes pourrait dépasser ce chiffre.

De plus, les amendes ultérieures pourraient être encore plus élevées que les prévisions hebdomadaires de 5 millions de dollars actuellement, mais rien n’est officiel pour le moment.

Rappelons que l’ACM exige qu’Apple autorise les applications de rencontres aux Pays-Bas à activer des systèmes de paiement intégrés alternatifs et tiers. Apple va s’ouvrir à ces systèmes alternatifs, mais le fait qu’elle veuille toujours retenir une commission a poussé l’autorité antitrust à réétudier la situation. De plus, pour le moment, les développeurs opérant dans l’App Store néerlandais n’ont reçu qu’une communication d’Apple, mais, il n’est toujours pas encore possible d’activer physiquement des systèmes de paiement alternatifs.

Pendant ce temps, l’ACM se dit déçu du comportement de l’entreprise et, également pour cette raison, Apple pourrait être contrainte de payer pendant plusieurs semaines.