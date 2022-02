C’est maintenant clair pour tout le monde, mais même Margrethe Vestager, responsable de la politique numérique de l’UE, a compris qu’Apple préfère payer l’amende maximale de 50 millions d’euros plutôt que d’activer des systèmes de paiement alternatifs pour les applications de rencontres aux Pays-Bas.

Dans un discours sur l’économie numérique et la confidentialité, Vestager a déclaré qu’Apple « préfère essentiellement payer des amendes périodiques, plutôt que de se conformer à une décision de l’autorité néerlandaise de la concurrence sur les conditions d’accès des tiers. ‌App Store‌ ».

« Une mise en œuvre efficace, qui nécessite que la Commission dispose de ressources suffisantes pour ce faire, sera essentielle pour garantir la conformité. Certains peuvent être tentés de jouer tôt et d’essayer de contourner les règles. La conduite d’Apple aux Pays-Bas ces jours-ci peut être un exemple. À notre connaissance, Apple préfère essentiellement payer des amendes périodiques, plutôt que de se conformer à une décision de l’autorité néerlandaise de la concurrence sur les conditions d’accès des tiers à son App Store. Et ce sera aussi l’une des obligations incluses dans le DMA. »

Le mois dernier, conformément à une décision de l’Autorité néerlandaise des consommateurs et des marchés (ACM), Apple a annoncé qu’elle autoriserait les applications de rencontres sur l’App Store néerlandais à utiliser des méthodes de paiement tierces pour les achats intégrés. Les conditions de l’entreprise prévoyaient de réduire sa commission de 30% à 27%, obligeant les développeurs à conserver des codes binaires séparés pour l’application et à envoyer des enregistrements de ventes mensuels par des moyens alternatifs à ceux proposés par Apple afin de suivre les commissions.

Pour le moment, cependant, rien n’a été activé et l’ACM continue de sanctionner Apple d’amendes de 5 millions de dollars par semaine, les plans de l’entreprise étant jugés insuffisants pour se conformer à la nouvelle réglementation. L’amende maximale est de 50 millions de dollars, et Apple en a déjà payé la moitié. On verra si dans cinq semaines l’UE viendra aussi sur ce terrain pour débloquer la situation.