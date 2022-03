Apple a annoncé Apple Learning Coach, un nouveau programme d’apprentissage professionnel pour aider les enseignants à tirer le meilleur parti des technologies de l’entreprise.

« Nous savons que les opportunités d’apprentissage professionnel, d’éducateurs pour éducateurs, font une différence pour libérer le potentiel de chaque élève. Apple Learning Coach est conçu pour faire exactement cela, et nous sommes ravis de proposer ce nouveau programme à partir d’aujourd’hui », a déclaré Susan Prescott, vice-présidente de l’éducation et du marketing d’entreprise chez Apple. « Nous avons hâte de mettre en ligne la nouvelle communauté Apple Education, un espace dynamique permettant aux éducateurs d’apprendre et de se connecter les uns aux autres, et nous pensons que les enseignants vont adorer les nouvelles fonctionnalités de Classroom et Schoolwork pour rendre l’apprentissage encore plus interactif ».

Apple Learning Coach est un programme d’apprentissage professionnel gratuit qui forme des instructeurs, des spécialistes de l’apprentissage numérique et d’autres éducateurs pour aider les enseignants à utiliser efficacement la technologie Apple en classe.

Le programme combine des cours à votre rythme et des sessions d’ateliers virtuels avec des spécialistes de l’apprentissage professionnel Apple pour aider les professionnels à mieux comprendre comment soutenir les enseignants où qu’ils se trouvent. En outre, Apple créera également un nouveau hub pour les ressources d’apprentissage professionnel de l’entreprise et un espace collaboratif où les éducateurs pourront se connecter et partager des idées avec la communauté Apple Education à venir cet automne.

Le site servira de plaque tournante pour les programmes de formation professionnelle d’Apple, notamment Apple Teacher et Apple Learning Coach.