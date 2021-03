Apple a annoncé le lancement de « Apple Teacher Portfolio », un véritable badge pour les enseignants qui suivent l’intégralité du parcours d’apprentissage professionnel.

Apple décrit le nouveau Apple Teacher Portfolio comme un ensemble d’informations et d’outils que les enseignants peuvent apprendre et utiliser via le centre d’apprentissage Apple Teaching. Le processus d’auto-apprentissage est conçu pour aider les enseignants à mettre en œuvre différentes stratégies :

« L’Apple Teacher Portfolio est un nouveau badge de reconnaissance que les enseignants peuvent obtenir via le Apple Teacher Learning Center, la plate-forme d’apprentissage professionnel personnalisé. L’offre gratuite aide les enseignants à tirer le meilleur parti de la technologie Apple à chaque étape de la planification de cours pour aider les élèves à approfondir un sujet et à en tirer de nouvelles. Avec 21 modèles et idées de cours inspirés du projet Everyone Can Create, les enseignants peuvent améliorer leur travail avec des leçons quotidiennes de plus en plus attrayantes pour les étudiants, à l’aide d’applications telles que Keynote, GarageBand et iMovie. »

Les mises à jour d’Everyone Can Create prennent désormais en charge les dernières fonctionnalités de l’iPad et des applications telles que iMovie, Clips et GarageBand. Par exemple, nous trouvons des guides de dessin, l’intégration de l’application Photos et une intégration plus approfondie avec GarageBand pour le podcasting.

Enfin, Schoolwork et Classroom ont tous deux été mis à jour avec de nouvelles fonctionnalités intuitives pour l’apprentissage à distance. Schoolwork a ajouté la possibilité de partager facilement des projets avec des collègues via l’exportation et l’importation. Il existe également des améliorations de navigation pour un accès plus rapide aux affectations. L’application Classroom permet désormais aux enseignants de se connecter à distance avec les élèves. Classroom for Mac a également été réécrit à l’aide de Mac Catalyst, apportant l’expérience iPad au Mac.

Le Portfolio des enseignants Apple est disponible dès aujourd’hui via le centre de formation des enseignants Apple et fournira un badge à tous les enseignants qui le remplissent.