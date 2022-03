Ted Lasso était sans aucun doute l’une des meilleures propositions du catalogue Apple TV+. La série comique qui a su ravir des millions de personnes est sur le point de revenir officiellement sur le service d’Apple.

La production a officiellement commencé le tournage de la troisième saison, avec une confirmation provenant directement du profil Twitter officiel d’Apple TV+. L’entreprise a retweeté un précédent tweet de Nike, qui révélait les nouveaux maillots de Richmond, l’équipe entraînée par Ted Lasso et ses associés, de manière goliardique.

New season. New kits.@TedLasso Season 3 has started production. https://t.co/wKhlsAOppT — Apple TV (@AppleTV) March 7, 2022

Il suffit d’attendre la fin du tournage pour comprendre quand Jason Sudeikis et tous les visages les plus aimés de la série reviendront sur TV+. La firme de Cupertino a également annoncé officiellement l’arrivée de la deuxième saison d’Acapulco, dont le tournage commencera au printemps prochain. Acapulco raconte l’histoire de Máximo Gallardo (Enrique Arrizon), 20 ans, dont le rêve devient réalité lorsqu’il obtient un Cabana Boy dans la station balnéaire la plus branchée d’Acapulco.

Pour information, la deuxième saison de la série comique en espagnol et en anglais n’a pas encore de date de sortie officielle.