Selon l’analyste Ming-Chi Kuo, Apple pourrait sortir un nouvel adaptateur 30W avec un nouveau design courant 2022.

Kuo indique que le nouvel adaptateur secteur utilisera du nitrure de gallium et la technologie « GaN » associée, qui permet des chargeurs plus petits, plus légers et plus efficaces que ceux fabriqués à partir de silicium. Le nouvel adaptateur 30W serait probablement une version plus petite et plus légère de la version USB-C 30W actuelle d’Apple incluse avec le dernier MacBook Air.

Apple a publié son premier bloc d’alimentation GaN l’année dernière ci-dessus avec la version 140 W USB-C pour le MacBook Pro 16 pouces, et de nombreuses sociétés tierces comme Anker et Belkin ont introduit des chargeurs qui utilisent la même technologie et sont compatibles avec les produits Apple.

Il n’est pas exclu que cet accessoire soit présenté lors de l’événement « Peek Performance » de demain.