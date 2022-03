Apple a officiellement annoncé l’événement de printemps Peek performance, qui aura lieu le mardi 8 mars. Quelles seront les nouveautés possibles ?

La keynote du 8 mars sera virtuelle pour des raisons de sécurité liées au COVID-19, Apple montrant une vidéo déjà enregistrée avec toutes les actualités répertoriées les unes après les autres. Le slogan est « Peek performance », et fait probablement référence aux innovations matérielles que l’entreprise devrait lancer dans les semaines à venir.

Sur la page Web de l’événement Apple, les utilisateurs peuvent cliquer sur le logo Apple pour accéder à sa vue AR sur les appareils iOS et iPadOS. Sur macOS, les utilisateurs peuvent télécharger le fichier et afficher l’animation dans Quick Look.

Le logo défile dans l’animation et peut être visualisé à 360 degrés en RA. Si vous zoomez sur l’objet, vous pouvez marcher « à l’intérieur » de l’objet en réalité augmentée.

Quelles nouvelles pouvez-vous attendre de l’événement Apple du 8 mars ?

L’événement se concentrera sur le matériel et non sur le logiciel. La première nouveauté devrait être l’iPhone SE de troisième génération, au design identique au modèle actuel, mais avec une connectivité 5G et une puce A15 Bionic. Cet appareil de milieu de gamme est conçu pour les utilisateurs qui ne veulent pas trop dépenser mais qui souhaitent passer d’Android à iOS ou disposer d’un iPhone plus petit et moins cher, mais performant.

L’iPad Air de cinquième génération est également attendu. Encore une fois, aucun changement de conception par rapport au modèle 2020 déjà remanié, mais l’appareil devrait intégrer la puce A15 Bionic, la connectivité 5G et l’appareil photo 12 MP avec prise en charge de Center Stage.

Enfin, de nouveaux Mac Apple Silicon devraient arriver. Il n’y a pas beaucoup de détails sur ce point, mais Apple devrait présenter un nouveau MacBook Pro d’entrée de gamme et un Mac mini plus puissant avec des puces M1 Pro et M1 Max.

À la fin de l’événement, Apple pourrait publier les versions finales d’iOS 15.4, iPadOS 15.4, macOS 12.3, tvOS 15.4 et watchOS 8.5

L’événement Apple du 8 mars débutera à 19h, heure française. Nous ne manquerons pas de relayer les annonces.