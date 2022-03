Apple a officiellement annoncé le premier événement de 2022, avec des invitations pour la keynote virtuelle du 8 mars. Comme le veut la tradition, divers réseaux parlent déjà des indices cachés dans l’affiche de l’invitation.

Le slogan de l’événement est « Peek performance« . Avec un jeu de mots avec le terme performances de pointe, qui ressemble un peu à des performances maximales, Apple invite les utilisateurs à jeter un « coup d’œil » sur les performances des nouveaux produits. Quelque chose qui, en anglais, sonne aussi comme rapide ou furtif.

Probablement, Apple nous fait comprendre que les innovations matérielles ne seront pas pertinentes, étant donné que les éventuels iPad Air 5 et iPhone SE 3 pourraient intégrer la connexion 5G et la puce A12 Bionic comme seules nouveautés. La même chose peut être vraie pour les nouveaux Mac Apple Silicon, étant donné que les analystes s’attendent à un MacBook Pro d’entrée de gamme et à un Mac mini avec des puces M1 Pro et M1 Max.

Le fait qu’on parle de « Peek » et qu’il y ait un logo en AR peut aussi cacher une autre surprise : une toute première présentation du casque AR/VR d’Apple. La société devrait sortir cet appareil fin 2022, mais une présentation en avant-première n’est pas exclue pour permettre aux développeurs de se familiariser avec le matériel et de commencer à développer les applications.

Quant aux autres indices, nous n’avons que le logo Apple avec diverses couleurs, mais pas d’hypothèses plausibles seulement leur signification (nouvelles couleurs pour iPhone 13 ?). En attendant, le hashflag officiel de l’événement, #AppleEvent avec le logo coloré, est disponible sur Twitter et sera disponible à partir d’aujourd’hui jusqu’au 11 mars. Un hashflag est une icône affichée à côté de certains hashtags spéciaux sur Twitter, qu’Apple a déjà utilisés pour d’autres événements dans le passé.