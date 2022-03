Apple a confirmé l’arrivée de quatre nouveaux titres sur Apple Arcade, dont le très attendu « Alto’s Adventure – Remastered ».

Le classique Alto’s Adventure a été renouvelé pour la version « Alto’s Adventure – Remastered ». Les utilisateurs pourront télécharger des progrès à partir du titre original et débloquer de nouveaux contenus tels que de la musique, une wingsuit et plus encore. La sortie est prévue le 25 mars.

Nous aurons ensuite le jeu de plateforme d’action de Crescent Moon Games, Shadow Blade+. Cette version comprend les 40 niveaux du titre original, ainsi que de nouvelles zones à découvrir, et sera disponible le vendredi 4 mars.

Monument Valley 2 d’Ustwo rejoindra Apple Arcade la semaine prochaine, également dans la version « + », tandis que le dernier jeu révélé est Pocket Build+ de Moon Bear, qui arrive sur Arcade le 1er avril sans achats intégrés et avec d’autres nouvelles.