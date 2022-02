Le décision dans le procès d’Epic contre Apple a établi que la firme de Cupertino devait autoriser les développeurs de l’App Store à rediriger les utilisateurs vers d’autres systèmes de paiement. En attendant l’appel, Paddle a déjà annoncé ce qu’on appelle « le premier système d’achat in-app alternatif pour iOS ».

Même si Apple n’a pas encore modifié les politiques de l’App Store après le jugement, en attendant l’ultime étape du jugement, le PDG de Paddle, Christian Owens, affirme que 1 500 développeurs se sont déjà inscrits sur la plateforme et représentent au total un chiffre d’affaires de 1 milliard de dollars.

« Dans une certaine mesure, Apple essaie vraiment de maintenir ce processus aussi longtemps que possible, car il est évident que la plus grande entreprise du monde peut probablement se le permettre. Je ne pense pas qu’Apple ou l’iPhone auraient le succès qu’ils ont sans les développeurs d’applications, qui ont contribué à améliorer l’ensemble de l’écosystème. »

Paddle prévoit d’offrir les mêmes avantages que l’App Store, sans le prix élevé et avec plus de contrôle sur l’expérience utilisateur. Les frais de la plateforme seront les suivants : 10% pour les transactions inférieures à 10 $ et 5% pour les transactions supérieures à 10 $.

« Paddle In-App Purchase est un véritable remplacement instantané de l’IAP d’Apple, permettant aux développeurs de maintenir une expérience utilisateur transparente sans avoir à payer à Apple 30% de chaque vente. Paddle a une structure de prix très compétitive, ce qui signifie que les développeurs gagnent plus à chaque achat. »

Reste maintenant à savoir si Apple autorisera un jour des systèmes de ce type, malgré les diverses poursuites en cours tant aux États-Unis qu’en Europe.