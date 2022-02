Microsoft a officiellement déposé une demande de soutien pour Epic Games dans le cadre du processus d’appel d’Apple, affirmant que les problèmes antitrust de l’App Store vont bien au-delà des jeux.

Dans le dossier, Microsoft décrit sa position comme équilibrée pour les questions juridiques en jeu, car, en tant qu’entreprise qui vend du matériel et des logiciels comme Apple, elle veut faire respecter la loi antitrust.

Microsoft affirme qu’Apple a un énorme pouvoir de contrôle, car elle contrôle et gère l’App Store sans donner la possibilité de publier des applications sur des magasins tiers ou d’activer des systèmes de paiement alternatifs.

« Le commerce en ligne et les connexions interpersonnelles sont canalisés de manière significative, et parfois principalement, via des appareils iOS. Peu d’entreprises, peut-être aucune depuis AT&T à l’apogée de son monopole téléphonique, ont contrôlé autant de systèmes par lesquels circulent un si large éventail d’activités économiques.

Apple a des problèmes antitrust potentiels qui vont bien au-delà du jeu, compte tenu de la vaste gamme d’entreprises qu’elle gère. En plus de la distribution d’applications et des solutions de paiement intégrées, Apple propose des paiements mobiles, de la musique, des films et de la télévision, de la publicité, des jeux, la surveillance de la santé, la navigation sur le Web, la messagerie, le chat vidéo, les actualités, le stockage en nuage, les livres électroniques, les appareils domestiques intelligents, les appareils portables et plus encore. »

Microsoft affirme que si la décision initiale est confirmée, le résultat pourrait isoler Apple d’un examen antitrust méritoire et encourager davantage d’entreprises à adopter un comportement malveillant, limitant ainsi l’innovation.