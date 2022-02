Apple pourrait atteindre 1000 milliards de dollars de revenus annuels en 2030 avec une expansion continue de ses activités, grâce à des acquisitions et des investissements dans des domaines tels que la banque, la recherche, la santé et l’Apple Car.

Selon Scott Galloway, professeur à l’université de New York, ce cap sera atteint dans moins de 10 ans. Dès 2021, Apple a atteint 366 milliards de dollars de revenus, soit un peu plus d’un tiers du billion. Cependant, Amazon et Walmart ont des chiffres plus élevés, avec respectivement 470 et 559 milliards de dollars de revenus annuels.

Pour atteindre 1 000 milliards de dollars de revenus en 2030, Apple devra faire quelques investissements et entrer avec force dans de nouveaux domaines d’activité. Pour se développer, l’entreprise a besoin de capitaux pour investir avant tout dans la recherche et le développement, mais sur ce point Apple n’a jamais eu de problèmes particuliers. Ajoutez à cela le fait que l’entreprise pourrait utiliser ses actions comme monnaie d’échange pour réaliser de nouvelles acquisitions stratégiques dans les années à venir.

Selon Galloway, le premier point dans lequel Apple doit investir est la banque grand public, car l’entreprise dispose à la fois du capital et de la confiance que les clients exigent lors du choix d’une nouvelle banque, sans oublier les activités Apple Pay et Apple Card existantes. Apple peut offrir un premier compte Apple Cash, en plus d’autres fonctionnalités bancaires standard, avant de se développer dans les prêts, les investissements et les hypothèques.

Alors que les grandes banques américaines gèrent environ 35 milliards de dollars de revenus annuels à la consommation, le professeur pense qu’une Apple Bank pourrait devenir une entreprise de 75 milliards de dollars d’ici 2030.

La recherche en ligne est également une voie intéressante, qui commencerait par la perte par Apple des revenus annuels de Google pour avoir son moteur de recherche par défaut sur Safari. Cependant, il s’agirait d’un « déverrouillage stratégique », car Galloway estime que le maintien des recherches au sein de l’écosystème Apple et des résultats intégrés aux contacts, calendriers et autres informations sur les utilisateurs pourrait rendre l’entreprise encore plus rentable. Avec cette décision audacieuse, Apple devrait gérer 50 milliards de dollars supplémentaires de revenus d’ici 2030.

Quant à la santé, un autre domaine dans lequel l’entreprise est présente depuis un certain temps, Galloway spécule qu’Apple pourrait activer les services de santé et gagner 17 milliards de dollars par an en devenant un « fournisseur de soins de santé intégré et par défaut sur l’iPhone ». Traduit en termes pratiques, cela signifierait qu’Apple livrera tous les articles de santé liés à son écosystème directement au domicile de l’utilisateur. Entre services et livraisons de produits de santé, les revenus annuels pourraient atteindre 75 milliards de dollars.

Côté fitness, Galloway suggère qu’Apple dépense 10 milliards de dollars pour acquérir Peleton et se transforme également en magasin de vente directe de produits liés aux activités physiques. Revenu prévu ? 20 milliards de dollars d’ici 2030.

Une autre opportunité de revenus est liée au secteur de la domotique, où Apple est déjà présente avec la plateforme HomeKit. Dans ce cas également, en commençant à vendre des produits matériels liés à la maison intelligente, des revenus de 20 milliards de dollars par an sont attendus.

Ensuite, nous arrivons à l’Apple Car, Apple devenant un concurrent direct de Tesla et d’autres constructeurs automobiles. Galloway n’a guère de doute sur ce point et estime que la première voiture électrique autonome d’Apple arrivera peu avant 2020, rapportant à Apple environ 50 milliards de dollars de revenus par an.

Les services de documents éducatifs et numériques pourraient également ajouter 10 milliards de dollars de revenus supplémentaires d’ici 2030. Ensuite, il y a les opérations interentreprises telles que le traitement des paiements, grâce à la fonctionnalité « Tap to Pay » annoncée précédemment qui vous permet de recevoir des paiements directement. sur iPhone.

Enfin, il y a les 10 milliards de dollars qu’Apple veut dépenser dans les infrastructures, notamment ses propres centres de données qui permettront à l’entreprise de s’éloigner de Google et d’Amazon Web Services. Au sein du B2B, Galloway dit qu’il pourrait devenir un segment de 50 milliards de dollars d’ici huit ans.