Apple TV+ et Apple Original Films ont reçu six nominations pour les Oscars 2022.

Le film CODA a remporté la plus prestigieuse nomination aux Oscars pour le meilleur film. De plus, CODA est également le premier film avec un casting d’acteurs pour la plupart sourds à obtenir une telle nomination. Rappelons qu’Apple a acquis les droits du film en 2021 pour un coût de 25 millions de dollars.

Par rapport aux nominations il y a un an, Apple grimpe de deux à six faisant un grand pas en avant en ce qui concerne les récompenses des films originaux sur la plateforme.

En plus du meilleur film, la performance de Troy Kotsur en tant que père dans CODA lui a valu une nomination pour le meilleur acteur dans un second rôle. L’écrivain et réalisateur Sian Heder a été nominé pour le meilleur scénario non original. Enfin, La tragédie de Macbeth a remporté trois nominations pour la meilleure photographie, la meilleure conception de production et le meilleur acteur principal (Denzel Washington).

La cérémonie des Oscars aura lieu le 27 mars.